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РИА Новости

Ульянов допустил перенос мероприятий ГА ООН в Вену после визового скандала

11:54 27.09.2019 (обновлено: 13:38 27.09.2019)
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© REUTERS / Eduardo MunozГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возможность частичного переноса мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН из США после скандала с невыдачей виз.
Дипломат пояснил, что органы ООН заседают не только в Нью-Йорке, но также и в двух европейских ооновских центрах в Вене и Женеве. В обоих городах есть необходимая инфраструктура.
"В Вене, скажем, традиционно проходит первая сессия подготовительного комитета очередной обзорной конференции ДНЯО. По составу участников, по их количеству это примерно то же самое, что Первый комитет Генассамблеи”, — сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва — Вена по итогам 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.
Постпред заключил, что и Вена, и Женева могли бы "с этой задачей справиться".
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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США активно продвигают свои интересы в рамках ООН, заявили в МИД

Ситуация с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были вылететь в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, не получили американские визы по "техническим причинам". Объяснения Вашингтона дипломат сочла несостоятельными.
В Кремле выразили обеспокоенность случившимся. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором.
Глава российского МИД в интервью газете "Коммерсант" напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
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Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин в пятницу в интервью Gazeta.ru заявил, что Москва требует от Соединенных Штатов отказаться от "порочной практики" невыдачи виз дипломатам.
"Мы исходим из того, что США, как страна пребывания штаб-квартиры ООН, несет перед организацией серьезные обязательства в том, что касается виз для дипломатов. Все это отражено в Соглашении между ООН и правительством США о местоположениях центральных учреждений ООН. К сожалению, США нарушают эти обязательства. Это вызывает и осуждение, и сожаление", — заключил замглавы МИД.
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ВенаООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Теперь надо ударить по лобби в сенате и конгрессе США. Купировать их финансы на их хозяйственные дела в вооружении. Решать мировые вопросы придется на равных. А перелеты это их проблемы. Как и остальные проблемы внешнего долга перед всем миром. США своими санкциями вгонят свой бакс в яму. Чем быстрей, тем лучше. Золотого запаса в штатах нет и не было. Как и их экономика дутая пузырем. Кто не хочет играть по мировым правилам, того не допустят в мировой политической игре. Гегемон превращается в дохлого драного скунса.
27 сентября, 13:06
ЛпЛибералам по Рогам
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Так в 1948 году когда авторитет СССР был не зыблимым, сам Сталин поддержал вариант размещения ООН в США.
27 сентября, 12:34
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