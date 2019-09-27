Ульянов допустил перенос мероприятий ГА ООН в Вену после визового скандала

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возможность частичного переноса мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН из США после скандала с невыдачей виз.

Дипломат пояснил, что органы ООН заседают не только в Нью-Йорке, но также и в двух европейских ооновских центрах в Вене и Женеве. В обоих городах есть необходимая инфраструктура.

"В Вене, скажем, традиционно проходит первая сессия подготовительного комитета очередной обзорной конференции ДНЯО. По составу участников, по их количеству это примерно то же самое, что Первый комитет Генассамблеи”, — сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва — Вена по итогам 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

Постпред заключил, что и Вена, и Женева могли бы "с этой задачей справиться".

Ситуация с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были вылететь в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, не получили американские визы по "техническим причинам". Объяснения Вашингтона дипломат сочла несостоятельными.

В Кремле выразили обеспокоенность случившимся. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором.

Глава российского МИД в интервью газете " Коммерсант " напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.

Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".

Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин в пятницу в интервью Gazeta.ru заявил, что Москва требует от Соединенных Штатов отказаться от "порочной практики" невыдачи виз дипломатам.