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РИА Новости

Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года

11:50 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалист Тамбовского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг
Специалист Тамбовского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Специалист Тамбовского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Поправками, в числе прочего, предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе. Теперь гражданам при обращении за оказанием госуслуг документы в бумажном виде не придется предоставлять, это будет электронный документооборот", - сказала Голикова на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве РФ.
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