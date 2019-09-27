Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Поправками, в числе прочего, предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе. Теперь гражданам при обращении за оказанием госуслуг документы в бумажном виде не придется предоставлять, это будет электронный документооборот", - сказала Голикова на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве РФ.