Хмельницкая АЭС на Украине прекратила работу из-за ремонта обоих блоков

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Хмельницкая атомная электростанция прекратила работу из-за планового ремонта обоих блоков, сообщила в пятницу пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом".
"Двадцать седьмого сентября 2019 года в 00.13 (совпадает с мск - ред.) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 52 дня", - говорится в сообщении пресс-службы.
На первом энергоблоке Хмельницкой АЭС уже более 300 дней идут ремонтные работы.
Всего на украинских АЭС в ремонте находятся шесть из 15 энергоблоков.
Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.