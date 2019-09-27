Хмельницкая АЭС на Украине прекратила работу из-за ремонта обоих блоков

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Хмельницкая атомная электростанция прекратила работу из-за планового ремонта обоих блоков, сообщила в пятницу пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом".

"Двадцать седьмого сентября 2019 года в 00.13 (совпадает с мск - ред.) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 52 дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

На первом энергоблоке Хмельницкой АЭС уже более 300 дней идут ремонтные работы.

Всего на украинских АЭС в ремонте находятся шесть из 15 энергоблоков.