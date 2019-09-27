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РИА Новости
Ядерные технологии

Хмельницкая АЭС на Украине прекратила работу из-за ремонта обоих блоков

11:47 27.09.2019
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© Фото : alexndmХмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС
© Фото : alexndm
Хмельницкая АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Хмельницкая атомная электростанция прекратила работу из-за планового ремонта обоих блоков, сообщила в пятницу пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом".
"Двадцать седьмого сентября 2019 года в 00.13 (совпадает с мск - ред.) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 52 дня", - говорится в сообщении пресс-службы.
На первом энергоблоке Хмельницкой АЭС уже более 300 дней идут ремонтные работы.
Всего на украинских АЭС в ремонте находятся шесть из 15 энергоблоков.
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Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.
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Ядерные технологииХмельницкая АЭСХмельницкая областьУкраина
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