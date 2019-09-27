Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T11:46Z
https://ria.ru/20190927/1559196508.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155619/40/1556194006_467:881:2542:2048_1036x0_80_0_0_b4b171ff7ce215ad02b109b32160dbfc.jpg
РИА Новости

Конгресс США одобрил продажу Польше 32 самолетов F-35

11:46 27.09.2019
648
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 новейших истребителей F-35, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018
24 сентября, 08:00РИА Новости
В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу
Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов.
"Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современнейших самолетов F-35", - написал Блащак.
"Это один из последних шагов перед заключением контракта, но не конец нашей работы. Мы будем твердо вести переговоры, чтобы достичь максимально выгодной цены", - добавил он.
Ранее Блащак заявил, что рассчитывает на то, что цена этих самолетов для Польши будет значительно ниже заявленных изначально 6,5 миллиарда долларов и будет соответствовать цене, по которой F-35 купила Бельгия.
Правительство Бельгии в октябре 2018 года одобрило приобретение для ВВС королевства 34 истребителей F-35. Поставка запланирована в 2025 году. По информации минобороны Бельгии, стоимость одного F-35 достигает 76,3 миллиона евро, включая оснащение вооружением и подготовку пилотов. Таким образом, общий счет для бельгийского бюджета ориентировочно составит 2,594 миллиарда евро.
4240015
Обсудить 2
Мариуш БлащакF-35Государственный департамент СШАСШАБезопасность
Рекомендуем
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
Расходы Японии на размещение систем ПРО Aegis Ashore могут вырасти
РИА
Новости
Хмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС на Украине прекратила работу из-за ремонта обоих блоков
Кадры совместного полета беспилотника Охотник и Су-57
Новейший беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Кадры запуска крылатой ракеты Оникс с территории Чукотки
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
Лента
новостей
Береговой ракетный комплекс Бастион
Ряд стран интересуется покупкой комплексов "Бастион", сообщил глава ФСВТС
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ Антей-2500
Россия допустила переговоры с Ираном о поставках средств ПВО
Флаги государств СНГ
Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины об СНГ
Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин обсудил с членами Совбеза договор о РСМД и Сирию
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
СМИ: шпионившая за Ассанжем испанская охранная служба передавала данные ЦРУ
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих С-300
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния