Конгресс США одобрил продажу Польше 32 самолетов F-35

ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 новейших истребителей F-35, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter.
Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов.
"Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современнейших самолетов F-35", - написал Блащак.
"Это один из последних шагов перед заключением контракта, но не конец нашей работы. Мы будем твердо вести переговоры, чтобы достичь максимально выгодной цены", - добавил он.
Ранее Блащак заявил, что рассчитывает на то, что цена этих самолетов для Польши будет значительно ниже заявленных изначально 6,5 миллиарда долларов и будет соответствовать цене, по которой F-35 купила Бельгия.
Правительство Бельгии в октябре 2018 года одобрило приобретение для ВВС королевства 34 истребителей F-35. Поставка запланирована в 2025 году. По информации минобороны Бельгии, стоимость одного F-35 достигает 76,3 миллиона евро, включая оснащение вооружением и подготовку пилотов. Таким образом, общий счет для бельгийского бюджета ориентировочно составит 2,594 миллиарда евро.