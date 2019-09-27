Конгресс США одобрил продажу Польше 32 самолетов F-35

В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу

В ожидании удара. В НАТО готовятся к нападению России на Европу

"Это один из последних шагов перед заключением контракта, но не конец нашей работы. Мы будем твердо вести переговоры, чтобы достичь максимально выгодной цены", - добавил он.

Ранее Блащак заявил, что рассчитывает на то, что цена этих самолетов для Польши будет значительно ниже заявленных изначально 6,5 миллиарда долларов и будет соответствовать цене, по которой F-35 купила Бельгия.