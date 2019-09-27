Расходы Японии на размещение систем ПРО Aegis Ashore могут вырасти

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Размещение в Японии двух американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore может обойтись стране по меньшей мере на 500 миллионов долларов дороже, чем планировалось, в связи с необходимостью проведения непредусмотренных ранее пусковых испытаний, передает агентство Размещение в Японии двух американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore может обойтись стране по меньшей мере на 500 миллионов долларов дороже, чем планировалось, в связи с необходимостью проведения непредусмотренных ранее пусковых испытаний, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Отмечается, что речь идет о пусковых испытаниях, которые будут проводиться не в Японии, а на Гавайях. Каждое из этих испытаний будет обходиться японской казне в сумму около 100 миллионов долларов.

"Япония ждет ответа от американского агентства противоракетной обороны относительно того, какие испытания будут необходимы. Эти испытания не были заложены в бюджет", - заявил один из источников агентства.

По словам источников агентства, экс-министр обороны Японии Ицунори Онодэра, при котором было принято решение о размещении на территории страны американских Aegis Ashore, не знал о необходимости проведения пусковых испытаний. Как отметил один из источников, японское правительство полагало, что достаточно будет испытаний на основе компьютерного моделирования.