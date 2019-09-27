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РИА Новости

Расходы Японии на размещение систем ПРО Aegis Ashore могут вырасти

11:44 27.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Размещение в Японии двух американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore может обойтись стране по меньшей мере на 500 миллионов долларов дороже, чем планировалось, в связи с необходимостью проведения непредусмотренных ранее пусковых испытаний, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Отмечается, что речь идет о пусковых испытаниях, которые будут проводиться не в Японии, а на Гавайях. Каждое из этих испытаний будет обходиться японской казне в сумму около 100 миллионов долларов.
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"Япония ждет ответа от американского агентства противоракетной обороны относительно того, какие испытания будут необходимы. Эти испытания не были заложены в бюджет", - заявил один из источников агентства.
По словам источников агентства, экс-министр обороны Японии Ицунори Онодэра, при котором было принято решение о размещении на территории страны американских Aegis Ashore, не знал о необходимости проведения пусковых испытаний. Как отметил один из источников, японское правительство полагало, что достаточно будет испытаний на основе компьютерного моделирования.
В период наивысшей эскалации напряженности на Корейском полуострове и пусков баллистических ракет Северной Кореей в 2017 году Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 125,4 миллиарда иен (около 1,18 миллиарда долларов), а с учетом расходов на содержание комплексов в течение 30 лет будет затрачено всего 449,2 миллиарда иен (4,2 миллиарда долларов).
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore. Архивное фото
28 августа 2018, 05:26РИА Новости
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