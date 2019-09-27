Обогащая уран, Иран действует под контролем МАГАТЭ, заявил постпред России

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Очередной шаг Ирана по обогащению урана был ожидаем и серьёзных волнений не вызывает, иранцы действуют транспарентно и под контролем МАГАТЭ, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что Иран использует усовершенствованные центрифуги для обогащения урана и планирует запустить большее количество передовых машин.
"Сам факт совершенно неудивителен. То, что сейчас собираются делать иранцы, все это вписывается в так называемый третий шаг, объявленный в начале сентября. Это было ожидаемо, предсказуемо и каких-либо серьёзных волнений не вызывает, поскольку иранцы действуют транспарентно и под контролем МАГАТЭ. Они (иранцы) подтверждают, что все эти шаги обратимы, если будут выполнены их законные требования по восстановлению баланса в рамках сделки", - сказал Ульянов.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.