Обогащая уран, Иран действует под контролем МАГАТЭ, заявил постпред России

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Очередной шаг Ирана по обогащению урана был ожидаем и серьёзных волнений не вызывает, иранцы действуют транспарентно и под контролем МАГАТЭ, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что Иран использует усовершенствованные центрифуги для обогащения урана и планирует запустить большее количество передовых машин.

"Сам факт совершенно неудивителен. То, что сейчас собираются делать иранцы, все это вписывается в так называемый третий шаг, объявленный в начале сентября. Это было ожидаемо, предсказуемо и каких-либо серьёзных волнений не вызывает, поскольку иранцы действуют транспарентно и под контролем МАГАТЭ. Они (иранцы) подтверждают, что все эти шаги обратимы, если будут выполнены их законные требования по восстановлению баланса в рамках сделки", - сказал Ульянов.