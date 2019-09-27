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РИА Новости

ПСБ банк открыл офис в здании Минобороны России

11:41 27.09.2019 (обновлено: 12:22 27.09.2019)
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© Фото : пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк"ПСБ банк открыл офис в здании Минобороны России
ПСБ банк открыл офис в здании Минобороны России
© Фото : пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк"
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Дополнительный офис "Вежливый" банка ПСБ, открывшийся в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной, предоставит сотрудникам ведомства новые возможности для использования банковских продуктов, разработанных специально для военнослужащих и гражданских лиц, занятых в системе ОПК, сообщил РИА Новости председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.
Сотрудники военного ведомства могут ознакомиться в офисе с особыми предложениями по кредитам, оформить военную ипотеку, открыть зарплатную карту.
"Мы работаем с министерством обороны по разным направлениям, но работа с личным составом, с военнослужащими, с гражданскими служащими является для нас одной из приоритетных. Мы договорились с министерством о разработке и сопровождении ряда важных направлений: это поддержка самих военнослужащих – кредитование, ипотечные кредиты; это все, что связано с финансовой грамотностью, безопасностью, и другие вопросы. Понятно, одно дело – разработать программы, другое – донести их до людей. Поэтому мы и расширяем сеть присутствия банка", - рассказал на открытии офиса Петр Фрадков.
По его словам, открытие отделения банка в здании Минобороны – событие показательное.
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"Мы достаточно плотно взаимодействуем с министерством по сопровождению гособоронзаказа – у нас большой объем контрактов. Активно кредитуем оборонные предприятия, в том числе, и по льготным ставкам под 6,5%, что позитивно сказывается на снижении долговой нагрузки предприятий ОПК. У нас достаточно большая филиальная сеть, плюс для военнослужащих и их семей мы точечно открываем специализированные отделения там, где их прежде не было. Конечно, на первом этапе – это дополнительные расходы, но это стратегически верное направление в нашем многоплановом сотрудничестве с Минобороны и ОПК в целом", - подчеркнул председатель ПАО "Промсвязьбанк".

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Петр ФрадковПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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