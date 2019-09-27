ПСБ банк открыл офис в здании Минобороны России

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Дополнительный офис "Вежливый" банка ПСБ, открывшийся в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной, предоставит сотрудникам ведомства новые возможности для использования банковских продуктов, разработанных специально для военнослужащих и гражданских лиц, занятых в системе ОПК, сообщил РИА Новости председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.

Сотрудники военного ведомства могут ознакомиться в офисе с особыми предложениями по кредитам, оформить военную ипотеку, открыть зарплатную карту.

"Мы работаем с министерством обороны по разным направлениям, но работа с личным составом, с военнослужащими, с гражданскими служащими является для нас одной из приоритетных. Мы договорились с министерством о разработке и сопровождении ряда важных направлений: это поддержка самих военнослужащих – кредитование, ипотечные кредиты; это все, что связано с финансовой грамотностью, безопасностью, и другие вопросы. Понятно, одно дело – разработать программы, другое – донести их до людей. Поэтому мы и расширяем сеть присутствия банка", - рассказал на открытии офиса Петр Фрадков.

По его словам, открытие отделения банка в здании Минобороны – событие показательное.