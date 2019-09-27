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РИА Новости

В России напомнили, что у МАГАТЭ нет мандата, чтобы заниматься разоружением

11:40 27.09.2019
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© страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. МАГАТЭ не имеет мандата в сфере ядерного разоружения, денуклеаризацией КНДР могут заниматься только ядерные стороны, пятерка международно признанных ядерных держав поддерживает такую схему, заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянов.
В ходе видеомоста Москва-Вена по итогам 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ он отметил, что "если все-таки политическое урегулирование будет достигнуто, как хотелось бы надеяться, то прекращением действия… ядерной программы и ее составляющих должны заняться ядерные стороны".
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"МАГАТЭ не имеет ни мандата, ни экспертизы для того, чтобы заниматься разоружением. Ее очередь наступает тогда, когда нужно контролировать весь ядерный материал, в том числе и выведенный из военных программ. На этот счет, вроде, в совете управляющих МАГАТЭ есть общее понимание, во всяком случае, против такой схемы никто не возражает. Вся пятерка это поддерживает", - сказал Ульянов.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита.
В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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МАГАТЭРоссияВ мире
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