В России напомнили, что у МАГАТЭ нет мандата, чтобы заниматься разоружением

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. МАГАТЭ не имеет мандата в сфере ядерного разоружения, денуклеаризацией КНДР могут заниматься только ядерные стороны, пятерка международно признанных ядерных держав поддерживает такую схему, заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянов.

В ходе видеомоста Москва-Вена по итогам 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ он отметил, что "если все-таки политическое урегулирование будет достигнуто, как хотелось бы надеяться, то прекращением действия… ядерной программы и ее составляющих должны заняться ядерные стороны".

"МАГАТЭ не имеет ни мандата, ни экспертизы для того, чтобы заниматься разоружением. Ее очередь наступает тогда, когда нужно контролировать весь ядерный материал, в том числе и выведенный из военных программ. На этот счет, вроде, в совете управляющих МАГАТЭ есть общее понимание, во всяком случае, против такой схемы никто не возражает. Вся пятерка это поддерживает", - сказал Ульянов.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита.