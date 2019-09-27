Лукашенко пообещал перейти на использование белорусской косметики

Как отмечается в сообщении, президенту подробно доложили о развитии производства, продемонстрировали широкий спектр выпускаемой продукции. Он попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-то из представленных образцов продукции. Лукашенко подчеркнул, что сувениры оплатит из собственных средств.