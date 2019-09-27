Лукашенко пообещал перейти на использование белорусской косметики

МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен полностью перейти на использование косметических средств белорусского производства.
"Всю импортную (продукцию - ред.) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами - ред.). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать", - сказал глава государства, посещая в пятницу производителя косметики ЗАО "Витэкс" в Минске. Слова президента приводит агентство Sputnik Буларусь.
Как отмечается в сообщении, президенту подробно доложили о развитии производства, продемонстрировали широкий спектр выпускаемой продукции. Он попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-то из представленных образцов продукции. Лукашенко подчеркнул, что сувениры оплатит из собственных средств.
По данным агентства, Лукашенко в целом поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции как за рубеж, так и не забывать о потенциальных нишах на внутреннем рынке.
26 сентября, 14:34РИА НовостиЛукашенко не намерен быть главой Белоруссии всю жизнь