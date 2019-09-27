Ульянов оценил перспективы сокращения Ираном обязательств по СВПД

"Было заявлено официально, что Иран будет каждые два месяца сокращать объем выполнения своих обязательств по СВПД. И это свое обещание он выполняет. В начале сентября был третий шаг, связанный с установкой центрифуг, осуществлением научно-исследовательских работ. С высокой долей вероятности можно ожидать, что в начале ноября будет предпринят четвертый шаг и так дальше, пока Иран не получит того, чего ждет, а именно - восстановления баланса в рамках ядерной сделки между ядерными обязательствами и экономическими", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена по итогам 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.