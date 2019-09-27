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РИА Новости

Ульянов оценил перспективы сокращения Ираном обязательств по СВПД

11:35 27.09.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiИран
Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Иран. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Четвертый этап по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД, скорее всего, наступит в начале ноября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Было заявлено официально, что Иран будет каждые два месяца сокращать объем выполнения своих обязательств по СВПД. И это свое обещание он выполняет. В начале сентября был третий шаг, связанный с установкой центрифуг, осуществлением научно-исследовательских работ. С высокой долей вероятности можно ожидать, что в начале ноября будет предпринят четвертый шаг и так дальше, пока Иран не получит того, чего ждет, а именно - восстановления баланса в рамках ядерной сделки между ядерными обязательствами и экономическими", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена по итогам 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
Он отметил, что сейчас этот баланс полностью подорван в результате деятельности заокеанских партнеров.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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