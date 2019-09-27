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РИА Новости

Брифинг посла Саудовской Аравии в России Раида бин Халида Кримли

11:31 27.09.2019 (обновлено: 11:33 27.09.2019)
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30 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Раида бин Халида КРИМЛИ в связи с введением в стране туристической визы.
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