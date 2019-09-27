Грузовик сбил балки путепровода на строящейся трассе "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Грузовик с поднятым кузовом сбил многотонные балки путепровода на строящемся в Бахчисарайском районе Крыма участке трассы "Таврида", водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе генподрядчика строительства АО "ВАД".

"Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал необходимость соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал", - сообщили в пресс-службе, отметив, что он успел выпрыгнуть из кабины грузовика.

Инцидент произошел на стройплощадке на шестом участке строительства трассы в Бахчисарайском районе Крыма, где нет движения личного транспорта, отметили в пресс-службе. На сроках строительства инцидент не отразится. Причиненный ущерб устанавливается, он будет взыскан с субподрядной организации, отметили в пресс-службе АО "ВАД".