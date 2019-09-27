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РИА Новости

Грузовик сбил балки путепровода на строящейся трассе "Таврида" в Крыму

11:32 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Грузовик с поднятым кузовом сбил многотонные балки путепровода на строящемся в Бахчисарайском районе Крыма участке трассы "Таврида", водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе генподрядчика строительства АО "ВАД".
"Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал необходимость соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал", - сообщили в пресс-службе, отметив, что он успел выпрыгнуть из кабины грузовика.
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Инцидент произошел на стройплощадке на шестом участке строительства трассы в Бахчисарайском районе Крыма, где нет движения личного транспорта, отметили в пресс-службе. На сроках строительства инцидент не отразится. Причиненный ущерб устанавливается, он будет взыскан с субподрядной организации, отметили в пресс-службе АО "ВАД".
Строящаяся четырехполосная трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Вторую очередь (четыре полосы от Керчи до Севастополя) планируется открыть к концу 2020 года. Общая протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства - АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.
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Таврида (трасса)КрымПроисшествия
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