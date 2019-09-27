Ульянов: у нарушивших СВПД США нет права на критические суждения по Ирану

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. У Вашингтона, нарушившего Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, нет морального права на критические суждения по обогащению урана Ираном, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что доклад МАГАТЭ об использовании Ираном усовершенствованных центрифуг он еще не читал, но позиция США неизменна — Тегеран в принципе не должен обогащать уран.
"Что касается США, у них нет морального права высказывать какие-то критические суждения, потому что они не просто не являются участниками сделки, они ещё являются ее нарушителями, нарушителями резолюции 2231, статьи 25 устава ООН", - сказал постпред.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.