Ульянов: у нарушивших СВПД США нет права на критические суждения по Ирану

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. У Вашингтона, нарушившего Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, нет морального права на критические суждения по обогащению урана Ираном, заявил в пятницу РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что доклад МАГАТЭ об использовании Ираном усовершенствованных центрифуг он еще не читал, но позиция США неизменна — Тегеран в принципе не должен обогащать уран.

"Что касается США, у них нет морального права высказывать какие-то критические суждения, потому что они не просто не являются участниками сделки, они ещё являются ее нарушителями, нарушителями резолюции 2231, статьи 25 устава ООН", - сказал постпред.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.