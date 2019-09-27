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РИА Новости

Владелец Stena Impero подтвердил освобождение танкера в Иране

11:28 27.09.2019
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
Танкер Stena Impero. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 27 сен - РИА Новости. Глава компании-владельца танкера Stenа Impero подтвердил, что судно, задержанное ранее властями Ирана, было отпущено, говорится в официальном заявлении компании.
"Stena Bulk и Northern Marine Management подтверждает, что Stenа Impero и его команда были отпущены. Судно покинуло порт Бендер-Аббас и направляется в Дубаи, где команда сможет сойти на берег и пройти медицинский осмотр", - приводятся в заявлении слова главы компании Эрика Хонелла.
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Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.
Судно, как отмечали в Тегеране, было задержано в связи с нарушением правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном.
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