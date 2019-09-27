Владелец Stena Impero подтвердил освобождение танкера в Иране

СТОКГОЛЬМ, 27 сен - РИА Новости. Глава компании-владельца танкера Stenа Impero подтвердил, что судно, задержанное ранее властями Ирана, было отпущено, говорится в официальном заявлении компании.

"Stena Bulk и Northern Marine Management подтверждает, что Stenа Impero и его команда были отпущены. Судно покинуло порт Бендер-Аббас и направляется в Дубаи, где команда сможет сойти на берег и пройти медицинский осмотр", - приводятся в заявлении слова главы компании Эрика Хонелла.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.