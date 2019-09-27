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РИА Новости

Стратегию снижения выбросов парниковых газов могут утвердить в 2020 году

11:26 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПромышленные выбросы
Промышленные выбросы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Промышленные выбросы. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Стратегию долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов предстоит разработать и принять до конца 2020 года, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
На заседании межведомственной комиссии Совбеза по экологической безопасности обсуждались вопросы, связанные с выбросами парниковых газов.
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"В соответствии с обязательствами России при реализации Парижского соглашения национальная стратегия долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов должна быть разработана и утверждена до конца 2020 года", - отмечается в сообщении. Предполагается, что указанный документ будет иметь значение для создания условий для технологической модернизации, повышения энергетической эффективности и экономического развития страны, а также для создания имиджа России как климатически ответственного государства.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. По состоянию на сентябрь 2019 года Парижское соглашение обязательно для 186 стран.
Парижское соглашение по климату - глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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