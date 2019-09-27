Зеленский готов к диалогу с Венгрией, заявил вице-премьер Украины

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба очертил "красные линии" Украины в отношениях с Венгрией и заявил, что у президента страны Владимира Зеленского есть готовность к диалогу с Будапештом.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств и вступившим в силу 28 сентября 2017 года. На этом фоне Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

"Общий подход президента Зеленского – решать проблемы, а не создавать новые. Уже есть очень положительная динамика в отношениях с Польшей, и готовность к диалогу, к переговорам с венграми. Но однозначно, что Венгрия тоже должна пойти на уступки, и мы должны достичь определенной договоренности, чтобы фундаментальные интересы и Украины, и Венгрии были учтены", - сказал Кулеба в интервью "Европейской правде", опубликованному в пятницу.

По его словам, ключевая "красная линия" в том, что украинцы венгерского происхождения являются гражданами Украины.