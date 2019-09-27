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РИА Новости

Зеленский готов к диалогу с Венгрией, заявил вице-премьер Украины

11:25 27.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба очертил "красные линии" Украины в отношениях с Венгрией и заявил, что у президента страны Владимира Зеленского есть готовность к диалогу с Будапештом.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств и вступившим в силу 28 сентября 2017 года. На этом фоне Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.
"Общий подход президента Зеленского – решать проблемы, а не создавать новые. Уже есть очень положительная динамика в отношениях с Польшей, и готовность к диалогу, к переговорам с венграми. Но однозначно, что Венгрия тоже должна пойти на уступки, и мы должны достичь определенной договоренности, чтобы фундаментальные интересы и Украины, и Венгрии были учтены", - сказал Кулеба в интервью "Европейской правде", опубликованному в пятницу.
По его словам, ключевая "красная линия" в том, что украинцы венгерского происхождения являются гражданами Украины.
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"Мы всегда будем воспринимать их так, со всеми правами и обязанностями, которые из этого следуют. Безусловно, Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но эти люди – граждане Украины, и они должны быть, должны оставаться ими. Есть также много других нюансов, связанных и с двойным гражданством, и со службой в ВС Украины. Но моя принципиальная позиция очень проста – с венграми надо договариваться. Этот конфликт надо разрулить", - сказал Кулеба.
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Дмитрий КулебаВладимир ЗеленскийВенгрияУкраинаВ мире
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