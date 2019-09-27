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РИА Новости

Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

11:22 27.09.2019 (обновлено: 12:58 27.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь не пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, ее слова приводит телеканал "Наш".
На этот раз его вызывали свидетелем по делу об "организации перехода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив".
Адвокат Порошенко заявил, что его подзащитный находится за границей. При этом Иванова подчеркнула, что о дате допроса уведомляли заранее.
Она добавила, что других участников инцидента, в частности нарушивших российскую границу военных, уже допросили.
Петр Порошенко
18 сентября, 10:52РИА Новости
Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью
Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о захвате власти, госизмене, злоупотреблении полномочиями, легализации преступных доходов и других. Его статус варьируется от обвиняемого до свидетеля, на допросы Порошенко приходит избирательно.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В итоге их задержали.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Седьмого сентября 2019 года нарушивших границу украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
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