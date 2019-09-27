В МИД прокомментировали предложение реформировать Совбез ООН

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН, но оно должно происходить с согласия всех его членов, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"Мы поддерживаем реформирование Совета Безопасности с учетом происходящих в мире изменений, однако оно должно происходить с согласия всех членов Совбеза", - заявил он в интервью изданию "Газета.ру".

Важно, чтобы в ходе изменений СБ сохранил свою работоспособность, подчеркнул Вершинин.

По словам дипломата, межправительственные переговоры в Нью-Йорке по ряду вопросов, связанных с реформой СБ ООН, идут давно, решения пока не согласованы. Обсуждается, в частности, как должен расширяться Совбез, каким должно быть количество его постоянных членов.

Замглавы МИД России также объяснил, почему Москва считает Индию хорошим кандидатом на место в обновленном составе Совбеза.

"В каждом из своих совместных и двусторонних заявлений мы подчеркиваем, что Индия - весомый кандидат для вступления в Совбез. Нью-Дели проводит независимую линию. Мы считаем, что критерий членства в СБ - это внесение весомого вклада в его деятельность", - заявил Вершинин.