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РИА Новости

В МИД прокомментировали предложение реформировать Совбез ООН

11:18 27.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН, но оно должно происходить с согласия всех его членов, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"Мы поддерживаем реформирование Совета Безопасности с учетом происходящих в мире изменений, однако оно должно происходить с согласия всех членов Совбеза", - заявил он в интервью изданию "Газета.ру".

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Важно, чтобы в ходе изменений СБ сохранил свою работоспособность, подчеркнул Вершинин.
По словам дипломата, межправительственные переговоры в Нью-Йорке по ряду вопросов, связанных с реформой СБ ООН, идут давно, решения пока не согласованы. Обсуждается, в частности, как должен расширяться Совбез, каким должно быть количество его постоянных членов.
Замглавы МИД России также объяснил, почему Москва считает Индию хорошим кандидатом на место в обновленном составе Совбеза.
"В каждом из своих совместных и двусторонних заявлений мы подчеркиваем, что Индия - весомый кандидат для вступления в Совбез. Нью-Дели проводит независимую линию. Мы считаем, что критерий членства в СБ - это внесение весомого вклада в его деятельность", - заявил Вершинин.
В целом в Москве считают необходимым идти на расширение представленности в Совбезе развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Лавров прокомментировал идею реформы Совбеза ООН
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Сергей ВершининМИД РФСовет Безопасности ООНООНРоссияВ мире
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