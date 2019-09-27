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РИА Новости

Россия готова на налаживание контактов с США, заявили в МИД

11:16 27.09.2019 (обновлено: 11:18 27.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия всегда готова на налаживание контактов с США, при этом не ущемляя собственных национальных интересов, площадкой для контактов, которые иногда затруднительны в двусторонних отношениях, может стать ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы не раз давали характеристику нашим двусторонним отношениям, они находятся в тяжелой фазе. Такие страны, как Россия и США, играют главную роль в обеспечении мира и стабильности. Мы всегда готовы на встречное движение, налаживание контактов с США, естественно, не ущемляя наших национальных интересов", - сказал Вершинин в интервью "Газете.Ru".
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
Вчера, 04:12РИА Новости
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По его словам, контакты, которые иногда затруднительны в двусторонних отношениях, возможны именно в ООН.
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