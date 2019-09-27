Россия готова на налаживание контактов с США, заявили в МИД

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия всегда готова на налаживание контактов с США, при этом не ущемляя собственных национальных интересов, площадкой для контактов, которые иногда затруднительны в двусторонних отношениях, может стать ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.