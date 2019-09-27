Россия готова на налаживание контактов с США, заявили в МИД

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия всегда готова на налаживание контактов с США, при этом не ущемляя собственных национальных интересов, площадкой для контактов, которые иногда затруднительны в двусторонних отношениях, может стать ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы не раз давали характеристику нашим двусторонним отношениям, они находятся в тяжелой фазе. Такие страны, как Россия и США, играют главную роль в обеспечении мира и стабильности. Мы всегда готовы на встречное движение, налаживание контактов с США, естественно, не ущемляя наших национальных интересов", - сказал Вершинин в интервью "Газете.Ru".
По его словам, контакты, которые иногда затруднительны в двусторонних отношениях, возможны именно в ООН.
Глава МИД России Сергей Лавров 27 сентября выступит на 74-ой сессии Генассамблее ООН.