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РИА Новости
Культура

Селин Дион смыла весь макияж и спела о своих недостатках в новом клипе

11:25 27.09.2019
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© Celine DionКадр из видео Imperfections певицы Селин Дион
Кадр из видео Imperfections певицы Селин Дион
© Celine Dion
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Канадская певица Селин Дион опубликовала на YouTube клип на песню Imperfections ("Несовершенства") в поддержку своего нового альбома Courage.
В черно-белом ролике, снятом режиссером Габриэль Кут-Дюмон, певица поет в роскошных нарядах от кутюр и вечернем макияже, но когда заходит в гримерную, то стирает все, чтобы показать себя настоящую — с недостатками и несовершенствами.
"Прежде чем я смогу полюбить тебя, с должна научиться любить себя", — спела Дион.
Поклонники оценили смелость певицы и оставили немало положительных отзывов под видео
"Самая искренняя работа, которую она создала за последние годы. Я была очень тронута", "Это, наверное, одно из самых красивых и художественных видео Селин!", "Королева вернулась", — прокомментировали пользователи.
Релиз нового альбома должен состоятся 15 ноября.
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