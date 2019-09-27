Селин Дион смыла весь макияж и спела о своих недостатках в новом клипе

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Канадская певица Селин Дион опубликовала на YouTube клип на песню Imperfections ("Несовершенства") в поддержку своего нового альбома Courage.
В черно-белом ролике, снятом режиссером Габриэль Кут-Дюмон, певица поет в роскошных нарядах от кутюр и вечернем макияже, но когда заходит в гримерную, то стирает все, чтобы показать себя настоящую — с недостатками и несовершенствами.
"Прежде чем я смогу полюбить тебя, с должна научиться любить себя", — спела Дион.
Поклонники оценили смелость певицы и оставили немало положительных отзывов под видео
"Самая искренняя работа, которую она создала за последние годы. Я была очень тронута", "Это, наверное, одно из самых красивых и художественных видео Селин!", "Королева вернулась", — прокомментировали пользователи.
Релиз нового альбома должен состоятся 15 ноября.