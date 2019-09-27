Селин Дион смыла весь макияж и спела о своих недостатках в новом клипе

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости . Канадская певица Селин Дион опубликовала на YouTube клип на песню Imperfections ("Несовершенства") в поддержку своего нового альбома Courage.

В черно-белом ролике, снятом режиссером Габриэль Кут-Дюмон, певица поет в роскошных нарядах от кутюр и вечернем макияже, но когда заходит в гримерную, то стирает все, чтобы показать себя настоящую — с недостатками и несовершенствами.