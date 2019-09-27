Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Максим Аверин заверил своих поклонников, что с ним все в порядке. Ранее в СМИ появилась информация, что он устроил пьяный дебош в самолете, который следовал из Барнаула в Москву.
"Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!" — написал артист в своем инстаграме.
В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили, что пассажиры нарушили порядок, после чего полицейские задержали двух дебоширов. При этом личности уточнять не стали.
Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Наибольшую известность актер получил благодаря роли следователя Сергея Глухарева в сериале "Глухарь".