Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Максим Аверин заверил своих поклонников, что с ним все в порядке. Ранее в СМИ появилась информация, что он устроил пьяный дебош в самолете, который следовал из Барнаула в Москву.

"Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!" — написал артист в своем инстаграме.

В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили, что пассажиры нарушили порядок, после чего полицейские задержали двух дебоширов. При этом личности уточнять не стали.