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РИА Новости

Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва

11:14 27.09.2019 (обновлено: 01:52 28.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин
Актер Максим Аверин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Максим Аверин заверил своих поклонников, что с ним все в порядке. Ранее в СМИ появилась информация, что он устроил пьяный дебош в самолете, который следовал из Барнаула в Москву.
"Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!" — написал артист в своем инстаграме.
В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили, что пассажиры нарушили порядок, после чего полицейские задержали двух дебоширов. При этом личности уточнять не стали.
Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Наибольшую известность актер получил благодаря роли следователя Сергея Глухарева в сериале "Глухарь".
Сергей Паук Троицкий
7 июля, 20:56Культура
Лидера "Коррозии металла" не пустили в самолет из-за дебоша в аэропорту
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Максим АверинМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Нужно показательно, как Кокорина с Мамаевым. А то у "элиты" "все хорошо, не волнуйтесь".
27 сентября, 11:46
АЕАлександр Егоров
4110002
Богема наша, тудыть её растудыть! Дальше продолжать не буду - модераторский бот, "высокоинтеллектуальный", не пропустит.
27 сентября, 11:39
Владимир Белогорский
3170001
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