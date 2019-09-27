Землетрясение в Стамбуле повредило 473 здания, пострадали 34 человека

АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 34 человека, 473 здания получили незначительные повреждения, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции. Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, в результате землетрясения восемь человек получили легкие ранения. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что данных о пострадавших россиянах не поступало.