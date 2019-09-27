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РИА Новости

Землетрясение в Стамбуле повредило 473 здания, пострадали 34 человека

11:11 27.09.2019 (обновлено: 11:31 27.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
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Города мира. Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 34 человека, 473 здания получили незначительные повреждения, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции. Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Город Стамбул
26 сентября, 15:40РИА Новости
В Стамбуле закрыли школы после землетрясения
Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, в результате землетрясения восемь человек получили легкие ранения. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что данных о пострадавших россиянах не поступало.
"Из 34 пострадавших при землетрясении граждан 10 продолжают лечение, 24 выписаны из больниц. Небольшие повреждения получили 473 здания. После землетрясения было зафиксировано 188 афтершоков, самый cильный в 4,1 балла", - сказал Октай журналистам.
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