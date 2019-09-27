Евросоюз расширил санкционный список по Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. ЕС внес в санкционный список фамилии семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы, сообщил в пятницу Совет ЕС.
"Совет добавил семерых членов венесуэльских сил безопасности и разведки в список ограничительных мер, которые включают запрет на поездки и замораживание активов",- говорится в сообщении.
В списке фигурируют Нестор Бланко Хуртадо, майор Боливарианской национальной гвардии (GNB); Рафаэль Рамон Бланко Марреро, замедиректора Главного управления военной контрразведки; Карлос Кальдерон, старший сотрудник Боливарианской национальной разведывательной службы; Алексис Энрике Эскалона Марреро, руководитель Национального управления по борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма; Рафаэль Антонио Франко Кинтеро, начальник отдела расследований Главного управления военной контрразведки; Александр Энрике Гранко, начальник отдела специальных дел (DAE) Главного управления военной контрразведки; Эстебан Герреро Михарес, начальник отдела расследований Главного управления военной контрразведки.
ЕС считает их причастными к нарушениям прав человека.
Таким образом, общее число лиц, подпадающих под санкции ЕС по Венесуэле, составило 25 человек.