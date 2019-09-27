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РИА Новости

Bentley отзывает 37 автомобилей в России из-за возможных неполадок

11:07 27.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Bentley
Вывеска Bentley
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска Bentley. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Официальный представитель изготовителя Bentley в России ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 37 автомобилей марки Bentley Continental, из-за возможных проблем с оборудованием для экстренных вызовов, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году. Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
"Причиной отзыва транспортных средств является оборудование для экстренных вызовов, которое может не полностью соответствовать спецификации", - говорится в сообщении.
На транспортных средствах будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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