Bentley отзывает 37 автомобилей в России из-за возможных неполадок

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Официальный представитель изготовителя Bentley в России ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 37 автомобилей марки Bentley Continental, из-за возможных проблем с оборудованием для экстренных вызовов, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году. Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

"Причиной отзыва транспортных средств является оборудование для экстренных вызовов, которое может не полностью соответствовать спецификации", - говорится в сообщении.