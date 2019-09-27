Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T11:05Z
https://ria.ru/20190927/1559194785.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149705/86/1497058697_0:179:3092:1918_1036x0_80_0_0_8f8477ea0910c4166df626d557aa5c81.jpg
РИА Новости

Экологическую экспертизу акватории Находки проведут весной 2020 года

11:05 27.09.2019
1039
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМорской торговый порт "Находка"
Морской торговый порт Находка
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Морской торговый порт "Находка". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Экологическая экспертиза состояния акватории Находки, где в порту работает много компаний по погрузке угля и откуда поступали жалобы на угольную пыль, пройдёт весной 2020 года, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
На совещании во Владивостоке представитель регионального отделения "Зелёный квартал" зачитал Радионовой письмо жителей Находки, где они, в том числе, просили провести экологическую экспертизу состояния акватории.
Уголовную ответственность за загрязнение воздуха предлагает ввести депутат от Приморского края
28 ноября 2018, 11:34РИА Новости
Стивидорам в Находке пригрозили запретом на работу из-за угольной пыли
"Мы понимаем, что с учетом климатических аспектов делать ее лучше в теплое время года. Если мы ее сейчас сделаем, она будет неэффективна. В этом году мы ее сделать не успеем. Надеюсь, в следующем году, после того, как будет открытая вода, это будет апрель-май", - сказала Радионова.
В июне 2017 года мальчик из Находки во время прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам.
В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона в свою очередь заявляли, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.
В Минтрансе также сообщали, что хотят прописать в законодательстве правила расторжения договоров аренды причалов со стивидорами, которые не выполняют судебные предписания о приостановке деятельности, связанные с экологическими нарушениями при перевалке угля
300002
Обсудить 0
Светлана РадионоваАнна ПоповаРосприроднадзорГенеральная прокуратура РФНаходкаОбщество
Рекомендуем
Удав, найденный в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в мусорном контейнере нашли живого удава
РИА
Новости
Регионы России. Калининградская область
В Калининградской области возбудили дело из-за массовой гибели рыбы
Фестиваль огородных пугал в Токио
Фестиваль огородных пугал проходит в Токио
Дерево желаний на озере Байкал
Байкальские духи, древние легенды и шаманы. Какие тайны хранит Ольхон
Лента
новостей
Зима в Москве
В Башкирии коммунальщики вышли косить траву в снегопад
LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция
Лиса на Филатовском кордоне Курильского заповедника
Жители Петербурга заметили лис в городе
Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
Тринадцать километров трещин. Реставрация монумента "Родина-мать зовет"
Frederick Dharshie. Работа победителя конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
Лучшие работы победителей конкурса Environmental Photographer of the Year
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
В Минприроды практику обмена вторсырья на билеты в кино назвали эффективной
Николай Шишкин
Совфед назначил прокурора Воронежской области на должность замгенпрокурора
Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Потапенко
Замгенсека ШОС предложил включить геопарки Башкирии в список ЮНЕСКО
Косатка
Минприроды не даст разрешения на вылов белух и косаток в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния