Экологическую экспертизу акватории Находки проведут весной 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Экологическая экспертиза состояния акватории Находки, где в порту работает много компаний по погрузке угля и откуда поступали жалобы на угольную пыль, пройдёт весной 2020 года, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

На совещании во Владивостоке представитель регионального отделения "Зелёный квартал" зачитал Радионовой письмо жителей Находки, где они, в том числе, просили провести экологическую экспертизу состояния акватории.

"Мы понимаем, что с учетом климатических аспектов делать ее лучше в теплое время года. Если мы ее сейчас сделаем, она будет неэффективна. В этом году мы ее сделать не успеем. Надеюсь, в следующем году, после того, как будет открытая вода, это будет апрель-май", - сказала Радионова.

В июне 2017 года мальчик из Находки во время прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам.

В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона в свою очередь заявляли, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.