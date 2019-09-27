В Москве арестовали девять исламистов, собиравших деньги на теракты для ИГ*

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников запрещенной организации "Исламское государство"*, собиравших деньги для террористов в Сирии и Ираке, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Обвинение в участии в террористической организации и содействии ей предъявлено девяти фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она, не уточняя, когда именно прошли задержания.

По версии следствия, группу организовал один из фигурантов, изначально присоединившийся к террористам в Египте. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать желающих помогать деньгами боевикам "Исламского государства"* в Сирии и Ираке. Для этого исламист создал в одном из мобильных приложений группу, в которую со временем вошло около 30 человек.

Деньги желающие переводили на карту организатора группы, который затем перебрасывал их террористам.

"Средства использовались для финансового материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки преступлений террористического характера", - заявили в Следственном комитете.

В рамках "инициации" организатор лично разговаривал с каждым участником чата в деревне Кокошкино (относится к Новой Москве). Если человек подтверждал свои взгляды, с него бралась присяга, после чего он обязывался ежемесячно переводить определенную сумму.

Масштабные обыски и задержания прошли в Москве, Подмосковье, Дагестане и Кабардино-Балкарии. По крайней мере некоторые из арестованных дали признательные показания.