В Тюменской области арестовали девушку, обвиняемую в убийстве ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Суд в пятницу арестовал девушку, которая обвиняется в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщает СУСК по региону.

По данным следствия, ребенок пропал днем 24 сентября из дома по улице Северная. Позже руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Новик сообщила РИА Новости, что полиция задержала девушку, подозреваемую в похищении и убийстве ребенка. По информации СУСК, 23-летняя девушка была обнаружена в лесном массиве на расстоянии около трех километров от дома, где проживал ребенок. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что у девушки при задержании был найден пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

"Сегодня, 27 сентября 2019 года, по ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

СУСК уточняет, что девушке предъявлено обвинение в убийстве и похищении ребенка.