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РИА Новости

В Тюменской области арестовали девушку, обвиняемую в убийстве ребенка

11:01 27.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Суд в пятницу арестовал девушку, которая обвиняется в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщает СУСК по региону.
По данным следствия, ребенок пропал днем 24 сентября из дома по улице Северная. Позже руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Новик сообщила РИА Новости, что полиция задержала девушку, подозреваемую в похищении и убийстве ребенка. По информации СУСК, 23-летняя девушка была обнаружена в лесном массиве на расстоянии около трех километров от дома, где проживал ребенок. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что у девушки при задержании был найден пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
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"Сегодня, 27 сентября 2019 года, по ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что девушке предъявлено обвинение в убийстве и похищении ребенка.
По предварительным данным, девушка поссорилась с молодым человеком, с которым проживала. Она пошла забирать вещи к его родственникам, а те ее попросили присмотреть за ребенком, в то время как родители отлучились на похороны. Малыш приходился братом молодому человеку задержанной. Девушка согласилась присмотреть за ребенком, а затем ушла с ним.
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УМВДТюменская областьРоссияПроисшествия
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