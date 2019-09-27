Росприроднадзор проверит компании Приморья по перевалке угля

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Роспироднадзор в ноябре, декабре и январе проведет проверки компаний, специализирующихся на перевалке угля в Приморье, сообщила журналистам глава ведомства Светлана Радионова.

"Я не удовлетворена тем качеством работы территориального управления, которую мы здесь провели. Да, мы сделали много, но не исчерпывающе. И тот праздничный доклад, который мне сегодня подготовили, это, наверное, хорошо, но не вызывает в полной мере доверия. Я считаю, что мы это должны пересмотреть, и 13 экологических экспертиз, которые мы уже выдали, еще раз просмотрим на предмет их полноты и выполнимости. В ноябре, декабре, январе сюда будут несколько раз направлены сотрудники, в том числе центрального аппарата, для проведения проверочных мероприятий", - сказала Радионова.

По ее словам, именно в зимние периоды отмечается наибольшее количество обращений граждан по вопросам угольной пыли.

"Считается, что меняется роза ветров. Мы увидим тот результат, которого достигли или не достигли компании", - отметила она.

В пятницу на совещании во Владивостоке глава департамента Росприроднадзора по ДФО Альтаир Тюменев сообщил, что существенно сокращается число обращений граждан по вопросам, связанным с загрязнение угольной пылью. "Так в 2017-18 годах в адрес тихоокеанского морского управления Росприроднадзора поступило 429 и 285 обращений, связанных с негативным воздействием на атмосферный воздух. В 2019 году поступило 134 обращения, связанные с загрязнение атмосферного воздуха. Они поступили в первом квартале 2019 года", - сказал Тюменев.

"Я не могу сказать, что на совещании мы добились результатов... Пока не будут построены закрытые перевалки, мы не удовлетворимся теми мероприятиями, которые компания производит, поскольку считаем их недостаточными и малоэффективными. Считаем, что угольные порты должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к подобным объектам во всем мире", - сказала Радионова по итогам совещания. По ее словам, перевалка угля должна проводиться в закрытом режиме.

"Удовлетворяться подписанными соглашениями мы не собираемся, должны быть построены перевалки закрытого типа. Для реализации закрытого терминала при самом хорошем подходе - это 3 года. Но строительство такого объекта в среднем - это 5 лет. Мы считаем, что компании должны показать динамику и конкретные действия, а не только отчеты на бумаге", - отметила она.

В июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам.

В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона в свою очередь заявляли, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.