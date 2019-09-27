Источник: российский капитан севшего на мель судна в Швеции был пьян

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспертиза подтвердила, что российский капитан севшего 25 сентября на мель в Швеции грузового судна Baltic Carrier был пьян, сам он этого не отрицает, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в ночь на среду недалеко от порта Линдчёпинг на юге Швеции. Сухогруз Baltic Carrier под флагом Гибралтара следовал из Калининграда. По предварительным данным шведской береговой охраны, капитан был пьян и уснул во время управления судном. Никто из членов экипажа не пострадал. Капитан грузового судна Baltic Carrier, во вторник вечером севшего на мель у берегов южной Швеции, задержан, генконсульство РФ в Гётеборге предложило консульскую поддержку и следит за его судьбой, сообщали РИА Новости в диппредставительстве.

"Был пьян... экспертиза подтвердила. Сам этого не отрицает", - сказал источник, отвечая на вопрос, каковы результаты экспертизы в отношении капитана.

Собеседник агентства уточнил, что на судне был смешанный русско-украинский экипаж, капитан - россиянин, из Нижнего Новгорода.

Согласно данным портала Equasis, менеджером судна для перевозки генгрузов под флагом Гибралтара является компания Heinz Corleis Reederei Kg (Дрохтерзен, Германия), зарегистрированный владелец - Baltic Carrier Schiffahrts (Дрохтерзен, Германия).