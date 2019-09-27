В Москве грузовик столкнулся с трамваем

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля спровоцировал ДТП с трамваем на юге Москвы, в результате чего пострадали два человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
"Сегодня около 09.10 в районе дома 15 по Загородному шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая 39-го маршрута. По предварительным данным, водитель грузовика при повороте не предоставил преимущество и допустил столкновение с городским транспортом", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что в результате случившегося в трамвае пострадали водитель и один пассажир, им оказывают помощь. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия ДТП с участием трамвая и грузовика на пересечении Загородного шоссе и 4-го Загородного проезда
Последствия ДТП с участием трамвая и грузовика на пересечении Загородного шоссе и 4-го Загородного проезда