В Хабаровском крае после паводка могут расселить поселок Хорпинский

ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Поселок Хорпинский в Комсомольске-на-Амуре может быть расселен после паводка, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Мэрия Комсомольска-на-Амуре намерена предложить включить Хорпинский в зону подтопления, об этом главе региона сообщил заместитель мэра города по вопросам ТЭК, ЖКХ и гражданской обороны Алексей Разин. По словам Разина, включение поселка в зону подтопления позволит расселить оставшихся в Хорпинском жильцов и запретить дальнейшее строительство в границах микрорайона.

"У нас есть обращение от жильцов трех домов поселка Хорпинский, оставшихся там жить после наводнения 2013 года, о том, чтобы мы рассмотрели возможность их переселения. Все остальные жители были расселены, так как их дома признали непригодными для проживания. Эти три дома такого статуса не получили, но уже понятно, что их будет топить и дальше. Поэтому будем вносить предложение о возможности включения всего этого микрорайона в зону подтопления с последующим переселением людей", - приводятся в сообщении слова Разина.

В поселке Хорпинский после наводнения 2013 года 99% домов признали непригодными для проживания. Комиссии не утвердили только два многоквартирных дома и один дом частного сектора, в которых проживают 54 человека. Этим летом во время паводка дома вновь подтопило.

Сейчас уровень Амура у поселка опустился до 716 см, при отметке опасных явлений - 750 см. Несмотря на это, в Хорпинском до сих пор нет транспортного сообщения, людей перевозят на лодках. Также из-за опасности заражения инфекциями в микрорайоне перекрыты все колодцы и скважины. Чистую воду жильцам приходится подвозить специальными емкостями.

"Спасатели отмечают, что сложная ситуация в поселке продлится еще как минимум неделю, так как темпы падения уровня реки очень низкие", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, число подтопленных паводком частных жилых домов в регионе за сутки сократилось в два раза: с 375 до 178, количество подтопленных приусадебных участков сократилось до 1051 (минус 338 за сутки).