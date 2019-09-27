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РИА Новости

Медведев назвал развитие дошкольного образования приоритетной задачей

10:37 27.09.2019 (обновлено: 10:52 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских воспитателей и всех дошкольных работников с их профессиональным праздником, отметив, что развитие качества дошкольного образования - приоритетные задачи государственной социальной политики, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Двадцать седьмого сентября отмечается профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников.
"Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений – приоритетные задачи государственной социальной политики, на решение которых направлен национальный проект "Демография", - говорится в тексте поздравления.
Глава кабмина отметил вклад воспитателей в формирование характера и убеждений детей, которые вместе познают окружающий мир, учатся самостоятельности, умению общаться и дружить.
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"Можно без преувеличения сказать, что именно от вас зависит их будущее", - отметил он.
Медведев поблагодарил воспитателей за труд, неравнодушное и ответственное отношение к своей работе.
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