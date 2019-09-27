Медведев назвал развитие дошкольного образования приоритетной задачей

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских воспитателей и всех дошкольных работников с их профессиональным праздником, отметив, что развитие качества дошкольного образования - приоритетные задачи государственной социальной политики, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Двадцать седьмого сентября отмечается профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников.

"Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений – приоритетные задачи государственной социальной политики, на решение которых направлен национальный проект "Демография", - говорится в тексте поздравления.

Глава кабмина отметил вклад воспитателей в формирование характера и убеждений детей, которые вместе познают окружающий мир, учатся самостоятельности, умению общаться и дружить.

"Можно без преувеличения сказать, что именно от вас зависит их будущее", - отметил он.