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РИА Новости

В Нацсоюзе журналистов отреагировали на лишение лицензий "112.Украина"

10:35 27.09.2019 (обновлено: 11:57 27.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в пятницу назвал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала "112.Украина" лицензий на цифровое вещание попыткой ограничить свободу слова в стране и ввести цензуру.
Регулятор на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112. Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112. Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.
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"Национальный союз журналистов Украины воспринимает нынешнее решение Нацсовета как попытку ограничить свободу слова и внедрить цензуру", - написал Томиленко на своей странице в Facebook в пятницу.
По его словам, "позиция Нацсовета по 112 ("112.Украина" - ред.) является предвзятой, ибо часть всеукраинских каналов создавалась через объединение региональных лицензий". "Например, "5 канал" состоял из региональной сети НБМ и Экспресс-информ. Не понимаю, почему нельзя было позволить аналогичное решение для 112, который просил об этом с 2018 года", - отметил Томиленко.
Томиленко добавил, что Нацсоюз журналистов ждет от Нацсовета не "репрессивных решений в отношении телеканалов", а отчета о многочисленных претензиях к деятельности самого Нацсовета, которые звучали за последние годы.
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
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