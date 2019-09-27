В Нацсоюзе журналистов отреагировали на лишение лицензий "112.Украина"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в пятницу назвал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в пятницу назвал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала "112.Украина" лицензий на цифровое вещание попыткой ограничить свободу слова в стране и ввести цензуру.

Регулятор на заседании в четверг решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112. Украина". По словам главного юриста телеканала Василия Сметаны, теперь "112. Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.

"Национальный союз журналистов Украины воспринимает нынешнее решение Нацсовета как попытку ограничить свободу слова и внедрить цензуру", - написал Томиленко на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, "позиция Нацсовета по 112 ("112.Украина" - ред.) является предвзятой, ибо часть всеукраинских каналов создавалась через объединение региональных лицензий". "Например, "5 канал" состоял из региональной сети НБМ и Экспресс-информ. Не понимаю, почему нельзя было позволить аналогичное решение для 112, который просил об этом с 2018 года", - отметил Томиленко.

Томиленко добавил, что Нацсоюз журналистов ждет от Нацсовета не "репрессивных решений в отношении телеканалов", а отчета о многочисленных претензиях к деятельности самого Нацсовета, которые звучали за последние годы.

Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".