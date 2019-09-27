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РИА Новости

Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ

10:35 27.09.2019 (обновлено: 11:18 27.09.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Пожар в "Гранд-Парке" произошел 19 сентября. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания, потушили его через полтора часа после возгорания. Площадь составила, по данным МЧС, 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших не было.
"Я только получил сообщение о том, что произошел пожар в торговом центре, когда следом пришли аудиозаписи, где женщины сквозь слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ "Гранд-Парк" детей. Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?" — цитирует пресс-служба заявление Кадырова, сделанное на совещании в правительстве республики.
Глава региона назвал распространение сплетен и лживых сообщений "болезнью, которую надо лечить".

"Один стоит, снимает и радостно напевает "гори-гори ясно". Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю", — подчеркнул Кадыров.

В момент возникновения пожара, по данным МЧС, в здании находилось около тысячи человек. С верхних этажей, куда пришелся основной удар стихии, было эвакуировано около 250 человек. В качестве вероятной причины пожара в МЧС назвали сбой в работе электросети.
Четырехэтажное здание ТРЦ "Гранд-Парк" площадью около 43 тысяч квадратных метров было введено в эксплуатацию в 2013 году. В прошлом году представитель администрации центра рассказывал РИА Новости, что здание имеет восемь пожарных выходов, ведущих к парковке, и оборудовано 196 пожарными постами, имеется три пожарных гидранта для подачи воды при тушении пожара в случае его возникновения. Практически каждый магазин, точка развлечения и отдыха оборудованы пожарными кранами. Противопожарные учения по плану проводятся два раза в год.
Дежурная часть МЧС в Тамбове
20 сентября, 17:53РИА Недвижимость
Названа предполагаемая причина пожара в торговом центре в Грозном
14290347
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Рамзан КадыровГрозныйПроисшествия
Популярные комментарии
Это правильно . Пусть найдёт , может отобьёт желание пасквили и ложь публиковать .
27 сентября, 10:51
Александр Несен
1210003
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