Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ

ГРОЗНЫЙ, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Пожар в "Гранд-Парке" произошел 19 сентября. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания, потушили его через полтора часа после возгорания. Площадь составила, по данным МЧС, 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших не было.

"Я только получил сообщение о том, что произошел пожар в торговом центре, когда следом пришли аудиозаписи, где женщины сквозь слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ "Гранд-Парк" детей. Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?" — цитирует пресс-служба заявление Кадырова, сделанное на совещании в правительстве республики.

Глава региона назвал распространение сплетен и лживых сообщений "болезнью, которую надо лечить".

"Один стоит, снимает и радостно напевает "гори-гори ясно". Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю", — подчеркнул Кадыров.

В момент возникновения пожара, по данным МЧС, в здании находилось около тысячи человек. С верхних этажей, куда пришелся основной удар стихии, было эвакуировано около 250 человек. В качестве вероятной причины пожара в МЧС назвали сбой в работе электросети.