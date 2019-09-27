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РИА Новости

Тегеран назвал санкции США против Китая нарушением резолюции СБ ООН

10:29 27.09.2019 (обновлено: 10:36 27.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 сен – РИА Новости. Тегеран считает санкции США против Китая, введенные за сотрудничество с Ираном, нарушением резолюции СБ ООН 2231, утвердившей ядерную сделку, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Последние санкции американского режима против некоторых стран идут вразрез с резолюцией 2231 СБ ООН, которая поощряет сотрудничество с Ираном. Правительство США этой мерой наказывает другие страны за соблюдение резолюции, в пользу которой они сами отдали свой голос", - сказал Мусави.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
26 сентября, 21:24РИА Новости
США и ЕС считают участие Ирана в переговорах по всем проблемам необходимым
Он также выступил с осуждением последних американских санкций против российской компании и ряда граждан, а также нескольких судов. Санкции были введены, как отмечалось в релизе минфина США, за создание схемы по доставке авиационного топлива в страну
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против двух китайских компаний и пяти их сотрудников за транспортировку иранской нефти вопреки американским санкциям. Госсекретарь отметил, что "эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов".
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38РИА Новости
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Майк ПомпеоМИД ИранаКитайИранСШАВ мире
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