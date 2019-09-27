Тегеран назвал санкции США против Китая нарушением резолюции СБ ООН

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 27 сен – РИА Новости. Тегеран считает санкции США против Китая, введенные за сотрудничество с Ираном, нарушением резолюции СБ ООН 2231, утвердившей ядерную сделку, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Последние санкции американского режима против некоторых стран идут вразрез с резолюцией 2231 СБ ООН, которая поощряет сотрудничество с Ираном. Правительство США этой мерой наказывает другие страны за соблюдение резолюции, в пользу которой они сами отдали свой голос", - сказал Мусави.

Он также выступил с осуждением последних американских санкций против российской компании и ряда граждан, а также нескольких судов. Санкции были введены, как отмечалось в релизе минфина США, за создание схемы по доставке авиационного топлива в страну