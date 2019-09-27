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РИА Новости

Двойное гражданство отвечает интересам Украины, считает вице-премьер

10:27 27.09.2019
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© Фото : страница Дмитрия Кулебы на FacebookДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© Фото : страница Дмитрия Кулебы на Facebook
КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Введение двойного гражданства отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Ранее секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что поддерживает идею введения двойного гражданства, но не с Россией. Сейчас, согласно конституции, на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство. Наличие второго гражданства является основанием для утраты гражданства Украины.
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"Я не могу говорить от имени всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", - заявил Кулеба в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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