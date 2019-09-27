Двойное гражданство отвечает интересам Украины, считает вице-премьер

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Введение двойного гражданства отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Ранее секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что поддерживает идею введения двойного гражданства, но не с Россией. Сейчас, согласно конституции, на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство. Наличие второго гражданства является основанием для утраты гражданства Украины.
"Я не могу говорить от имени всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", - заявил Кулеба в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.