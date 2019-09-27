Толстой назвал работу блогеров на YouTube "веселой самодеятельностью"

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Видеоролики на YouTube по качеству уступают телевидению, YouTube - "веселая самодеятельность", которая позволяет выявлять таланты, считает вице-спикер Госдумы, телеведущий Петр Толстой.

"Что касается YouTube, - конечно, это удобно, это средство доставки контента вам на телефон. Качество этого контента, с точки зрения телевидения, конечно, сравнивать нельзя. На телевидении качество выше. Я имею в виду, качество картинки, я не знаю, чего угодно. YouTube – это веселая самодеятельность, это очень хорошо, что она есть, выявляет таланты", - сказал Толстой в интервью РИА Новости.

Он отметил, что люди также продолжают смотреть телевизор, ходить в театры и читать книги. "То есть необязательно все сводить к YouTube", - заметил Толстой.

"Когда есть что-то интересное, я тоже смотрю с удовольствием, но просто это разные вещи. Понимаете, все равно первична идея, а как человек ее реализует – это второй вопрос. Кто-то смотрит телевизор, кто-то смотрит YouTube. Главное, чтобы мысль была за этим за всем, а не просто стремление к форме", - сказал он.

Толстой воздержался от комментария относительно работ Юрия Дудя, одного из самых известных YouTube-блогеров.

"Все им так восторгаются, что я, наверное, воздержусь от того, чтобы какое-то мнение высказывать, но если это так интересно, то это хорошо, что его столько людей смотрит", - сказал он.

Комментируя трехчасовой фильм блогера о событиях в Беслане, который посмотрели более 16 миллионов человек, Толстой выразил сомнение в том, что Дудь может представить новый взгляд на события 2004 года.