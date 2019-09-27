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РИА Новости

Толстой назвал работу блогеров на YouTube "веселой самодеятельностью"

10:21 27.09.2019 (обновлено: 11:20 27.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Видеоролики на YouTube по качеству уступают телевидению, YouTube - "веселая самодеятельность", которая позволяет выявлять таланты, считает вице-спикер Госдумы, телеведущий Петр Толстой.
"Что касается YouTube, - конечно, это удобно, это средство доставки контента вам на телефон. Качество этого контента, с точки зрения телевидения, конечно, сравнивать нельзя. На телевидении качество выше. Я имею в виду, качество картинки, я не знаю, чего угодно. YouTube – это веселая самодеятельность, это очень хорошо, что она есть, выявляет таланты", - сказал Толстой в интервью РИА Новости.
Он отметил, что люди также продолжают смотреть телевизор, ходить в театры и читать книги. "То есть необязательно все сводить к YouTube", - заметил Толстой.
"Когда есть что-то интересное, я тоже смотрю с удовольствием, но просто это разные вещи. Понимаете, все равно первична идея, а как человек ее реализует – это второй вопрос. Кто-то смотрит телевизор, кто-то смотрит YouTube. Главное, чтобы мысль была за этим за всем, а не просто стремление к форме", - сказал он.
Толстой воздержался от комментария относительно работ Юрия Дудя, одного из самых известных YouTube-блогеров.
"Все им так восторгаются, что я, наверное, воздержусь от того, чтобы какое-то мнение высказывать, но если это так интересно, то это хорошо, что его столько людей смотрит", - сказал он.
Комментируя трехчасовой фильм блогера о событиях в Беслане, который посмотрели более 16 миллионов человек, Толстой выразил сомнение в том, что Дудь может представить новый взгляд на события 2004 года.
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"Я просто очень хорошо помню события тех дней, у меня нет иллюзии по поводу того, что Дудь может найти какую-то информацию, или какой-то новый взгляд на те события, которые я лично вместе с моими коллегами пережил. Поэтому мне это неинтересно. Я лучше посмотрю что-нибудь еще", - заявил Толстой.
Читайте полный текст интервью с вице-спикером Госдумы Петром Толстым >>
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Юрий ДудьПетр Толстой (телеведущий)YouTubeГосдума РФМоскваМедиа - Общество
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