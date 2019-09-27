Украинские силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во четверг в представительстве ДНР в СЦКК также заявили о 22 нарушениях режима тишины.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило 22 раза", - сказал представитель ведомства.

По его словам, по территории ДНР было выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.