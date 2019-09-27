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РИА Новости

Толстой прокомментировал идею о выведении абортов из ОМС

10:15 27.09.2019 (обновлено: 11:20 27.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя идею о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил, что не поддерживает оплату из налогов "убийства детей".
Толстой возглавляет в Госдуме рабочую группу по изучению законодательных инициатив Русской православной церкви, в том числе выведение абортов из системы ОМС.
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По словам парламентария, группа продолжает свою работу, она ведется совместно с врачебным сообществом, общественными организациями.
"Прежде всего, конечно, нужно обеспечить возможности для поддержки многодетных семей, нужно дать женщинам гарантии, что они не будут нуждаться, если пойдут на рождение ребенка. Это целый комплекс мер, которые нужно, преодолев инерцию, разработать и претворить в жизнь. На мой взгляд, это было бы правильно для будущего страны", - сказал Толстой в интервью РИА Новости.
По его словам, высокое число абортов в РФ связано в том числе с комплексом навязанных ценностей.
"У нас почти миллион неродившихся детей в год – это огромная цифра, это не идет ни в какое сравнение ни с какими европейскими, азиатскими странами. Это просто самоистребление. Связано это опять же с целым комплексом навязанных ценностей, которые поколение за поколением людям транслируются. Это связано с образом жизни, с ценностными установками женщины, карьерными амбициями и так далее", - отметил политик.
По его словам, быстро ситуация не изменится и рабочая группа в скором времени вряд ли внесет изменения в законодательство.
"Посмотрим. Я в любом случае не сторонник того, чтобы государство из собранных с таким трудом налогов оплачивало убийство детей. Это все равно, безусловно, сложная медицинская операция, если человек на это идет, он должен на это идти сознательно и тоже чем-то жертвовать, например, оплачивать эту операцию, но не делать ее бесплатно", - сказал Толстой.
Читайте полный текст интервью с вице-спикером Госдумы Петром Толстым >>
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