Экс-глава МИД Австрии Кнайсль надеется на встречу с Путиным

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным, если это позволит его график.

В среду Кнайсль получила в подарок фотографию, где она запечатлена с Путиным в ходе его визита в Австрию 5 июня 2018 года.

"Сейчас я вообще ничего не планирую. Я снова вернулась в свое свободное творчество, пишу несколько книг. Я надеюсь, что встреча будет возможна, если позволит график президента. Но это не мое решение, в конечном итоге все зависит от него", - сказала Кнайсль.

Ранее Кнайсль рассказала РИА Новости о "вдохновляющих" беседах с Путиным и отметила, что российский лидер всегда "великодушно находил время для двусторонних дискуссий".