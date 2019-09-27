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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль надеется на встречу с Путиным

10:11 27.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным, если это позволит его график.
В среду Кнайсль получила в подарок фотографию, где она запечатлена с Путиным в ходе его визита в Австрию 5 июня 2018 года.
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"Сейчас я вообще ничего не планирую. Я снова вернулась в свое свободное творчество, пишу несколько книг. Я надеюсь, что встреча будет возможна, если позволит график президента. Но это не мое решение, в конечном итоге все зависит от него", - сказала Кнайсль.
Ранее Кнайсль рассказала РИА Новости о "вдохновляющих" беседах с Путиным и отметила, что российский лидер всегда "великодушно находил время для двусторонних дискуссий".
Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с главой австрийского МИД.
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Карин КнайсльВладимир ПутинАвстрияРоссияВ мире
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