Экс-глава МИД Австрии Кнайсль надеется на встречу с Путиным

ВЕНА, 27 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным, если это позволит его график.
В среду Кнайсль получила в подарок фотографию, где она запечатлена с Путиным в ходе его визита в Австрию 5 июня 2018 года.
"Сейчас я вообще ничего не планирую. Я снова вернулась в свое свободное творчество, пишу несколько книг. Я надеюсь, что встреча будет возможна, если позволит график президента. Но это не мое решение, в конечном итоге все зависит от него", - сказала Кнайсль.
Ранее Кнайсль рассказала РИА Новости о "вдохновляющих" беседах с Путиным и отметила, что российский лидер всегда "великодушно находил время для двусторонних дискуссий".
Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с главой австрийского МИД.