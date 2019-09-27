Семья Ширака выступила за проведение церемонии прощания в Париже

ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Семья бывшего президента Франции Жака Ширака, ушедшего из жизни в четверг, хочет, чтобы церемония национального прощания с ним была организована в воскресенье в доме Инвалидов, сообщает телеканал BFMTV.
Детали церемонии будут сообщены в пятницу в течение дня.
Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента с 1995 по 2007 годы. В понедельник во Франции объявлен национальный траур в связи со смертью Ширака.
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