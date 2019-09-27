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РИА Новости

Семья Ширака выступила за проведение церемонии прощания в Париже

10:07 27.09.2019
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© REUTERS / Philippe WojazerЭкс-президент Франции Жак Ширак
Экс-президент Франции Жак Ширак
© REUTERS / Philippe Wojazer
Экс-президент Франции Жак Ширак . Архивное фото
ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Семья бывшего президента Франции Жака Ширака, ушедшего из жизни в четверг, хочет, чтобы церемония национального прощания с ним была организована в воскресенье в доме Инвалидов, сообщает телеканал BFMTV.
Детали церемонии будут сообщены в пятницу в течение дня.
«Он любил Францию». Мир прощается с Жаком Шираком
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"Он любил Францию". Мир прощается с Жаком ШиракомСкончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.
Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента с 1995 по 2007 годы. В понедельник во Франции объявлен национальный траур в связи со смертью Ширака.
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