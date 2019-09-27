"Росатом" в 2019 года ждет новый рекорд выработки электричества на АЭС

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый рекорд совокупной выработки электроэнергии на АЭС в России, как ожидается, будет установлен по итогам текущего года.
"Как все последние годы, ожидаем нового рекорда в выработке электроэнергии", - говорится в приветствии генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева работникам и ветеранам атомной отрасли РФ по случаю отмечаемого в субботу Дня работника атомной промышленности.
За прошедший год были сданы в промышленную эксплуатацию новые энергоблоки на Ростовской и Ленинградской атомных станциях, напоминается в приветствии. "До конца года сдадим еще один — 7-й Нововоронежский блок", - отметил Лихачев.
Российские атомные электростанции (филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии – 204,275 миллиарда киловатт-часов. В 2017 году совокупная выработка АЭС в России составляла 202,868 миллиарда киловатт-часов.
В общей сложности на 10 АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29 гигаватт. Сейчас доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.