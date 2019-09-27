"Росатом" в 2019 года ждет новый рекорд выработки электричества на АЭС

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Новый рекорд совокупной выработки электроэнергии на АЭС в России, как ожидается, будет установлен по итогам текущего года.

"Как все последние годы, ожидаем нового рекорда в выработке электроэнергии", - говорится в приветствии генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева работникам и ветеранам атомной отрасли РФ по случаю отмечаемого в субботу Дня работника атомной промышленности.

За прошедший год были сданы в промышленную эксплуатацию новые энергоблоки на Ростовской и Ленинградской атомных станциях, напоминается в приветствии. "До конца года сдадим еще один — 7-й Нововоронежский блок", - отметил Лихачев.

Российские атомные электростанции (филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии – 204,275 миллиарда киловатт-часов. В 2017 году совокупная выработка АЭС в России составляла 202,868 миллиарда киловатт-часов.