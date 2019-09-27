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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии надеется на решение проблем с "Северным потоком — 2"

09:48 27.09.2019 (обновлено: 10:10 27.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. "Северный поток-2" - это коммерческий проект, он не должен быть чрезмерно политизирован, сказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили в понедельник, как наилучшим образом препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
23 сентября, 23:50РИА Новости
Трамп и Дуда обсудили создание препятствий для "Северного потока — 2"
"Проект почти завершен. Никто не строит газопровод, чтобы позлить других. Второй "поток" строится ровно с теми же дебатами, что были в период между 2005 и 2010 годами. Тогда свои возражения высказывали Дания, Польша, страны Балтии, и те проблемы смогли решить. Надеюсь, и имеющиеся сейчас проблемы решить удастся. Я думаю, всем следует быть заинтересованными в том, чтобы предпринимательский проект не был чрезмерно политизирован", - сказала Кнайсль.
Она также прокомментировала слова новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из России. "Да, я знаю. Но им занимаются компании. Это не проект Еврокомиссии, в него инвестировали предприниматели", - сказала экс-глава австрийского МИД.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Карин КнайсльСеверный поток-2ЕврокомиссияЕвросоюзРоссияСШАЭкономика
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