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РИА Новости

Толстой выступил против ограничений в "Яндекс.Новостях"

09:47 27.09.2019 (обновлено: 11:21 27.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ограничивать выдачу новостей в новостном агрегаторе "Яндекса" не нужно, их можно было бы ранжировать в зависимости от источника новости - СМИ или социальные сети, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Он отметил, что новостной агрегатор лишь показывает ту или иную тему в разрезе интереса других средств массовой информации.
"Если у нас сейчас каждая моська - средство массовой информации - с помощью блогов в соцсетях закидывает людям в головы всякую ерунду, то тогда надо делать отсев между профессиональными средствами массовой информации и этой всей блогосферой. Если агрегатор смешивает одно с другим, то это должно как-то индексироваться", - сказал Толстой.
По его словам, пользователь должен видеть, является ли попавшая в агрегатор новость реальным событием или "наворотом" из соцсетей.
Офис российской интернет-компании Яндекс
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"Запрещать или каким-то образом ограничивать выдачу "Яндекса" не стоит: лучше договариваться о том, чтобы структурировать эту информацию. То есть чтобы любой пользователь мог видеть, какой информационный продукт является на сегодня новостью, которая действительно произошла, а какой - каким-то "наворотом" из соцсетей, из Telegram-канала. Если это можно было бы как-то разграничить, было бы хорошо", - заявил Толстой.
Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщил, что предложил гендиректору "Яндекса" в России Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе, по его словам, компания скоро прояснит свою позицию.
Читайте полный текст интервью с вице-спикером Госдумы Петром Толстым >>
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