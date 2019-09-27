Толстой выступил против ограничений в "Яндекс.Новостях"

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ограничивать выдачу новостей в новостном агрегаторе "Яндекса" не нужно, их можно было бы ранжировать в зависимости от источника новости - СМИ или социальные сети, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что новостной агрегатор лишь показывает ту или иную тему в разрезе интереса других средств массовой информации.

"Если у нас сейчас каждая моська - средство массовой информации - с помощью блогов в соцсетях закидывает людям в головы всякую ерунду, то тогда надо делать отсев между профессиональными средствами массовой информации и этой всей блогосферой. Если агрегатор смешивает одно с другим, то это должно как-то индексироваться", - сказал Толстой.

По его словам, пользователь должен видеть, является ли попавшая в агрегатор новость реальным событием или "наворотом" из соцсетей.

"Запрещать или каким-то образом ограничивать выдачу "Яндекса" не стоит: лучше договариваться о том, чтобы структурировать эту информацию. То есть чтобы любой пользователь мог видеть, какой информационный продукт является на сегодня новостью, которая действительно произошла, а какой - каким-то "наворотом" из соцсетей, из Telegram-канала. Если это можно было бы как-то разграничить, было бы хорошо", - заявил Толстой.