Премьер: встреча Лаврова и Залкалиани поможет решить проблемы двух стран

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао

ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. Встреча глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова, прошедшая в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, может способствовать решению сложных двусторонних проблем, считает грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Лавров в четверг провел встречу с Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Выражаю надежду, что эта встреча, которая состоялась в штаб-квартире Генеральной ассамблеи, будет содействовать решению сложнейших проблем между Грузией и Россией",- заявил премьер журналистам в четверг.

По словам главы правительства, единственный путь решения проблем – это тесное сотрудничество с партнёрами.

"Именно сегодня, 27 сентября, мы должны понимать, что холодная, прагматичная политика и единственное условие, что война - это не выход с положения, являются главной платформой, с которой мы должны вести разговор",- добавил Гахария.