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РИА Новости

Премьер: встреча Лаврова и Залкалиани поможет решить проблемы двух стран

09:46 27.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. Встреча глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова, прошедшая в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, может способствовать решению сложных двусторонних проблем, считает грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
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Лавров в четверг провел встречу с Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Выражаю надежду, что эта встреча, которая состоялась в штаб-квартире Генеральной ассамблеи, будет содействовать решению сложнейших проблем между Грузией и Россией",- заявил премьер журналистам в четверг.
По словам главы правительства, единственный путь решения проблем – это тесное сотрудничество с партнёрами.
"Именно сегодня, 27 сентября, мы должны понимать, что холодная, прагматичная политика и единственное условие, что война - это не выход с положения, являются главной платформой, с которой мы должны вести разговор",- добавил Гахария.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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Георгий ГахарияГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровРоссияГрузияВ мире
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