Маковецкий заявил, что создать аккаунт в Instagram его заставили друзья

"Я… в соцсетях не состою, не гуляю там. У меня нет Facebook, у меня нет ВКонтакте. Друзья заставили создать Instagram. Но я в них не брожу. Все гуляют (в социальных сетях - корр.), для многих это вторая жизнь, а, может, и главная. Нравится это или не нравится - это атрибуты современности", - сказал артист.

"Иногда самому приходится зайти, "Алиса, скажи мне, пожалуйста, вот это и вот это". "Сейчас найду", - она мне отвечает. И находит, если меня что-то интересует… Я тоже пользуюсь, только в них не сижу. Не нахожусь в Зазеркалье, стараюсь все-таки быть в реальной жизни. Есть уши - и ты все слышишь, есть глаза - и ты все видишь, есть душа - и тебе очень многое не нравится. Но стараешься как-то это преодолеть. Выходишь на сцену и думаешь - лучше играть "Дядю Ваню", - заключил он.