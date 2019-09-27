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РИА Новости
Культура

Маковецкий заявил, что создать аккаунт в Instagram его заставили друзья

09:41 27.09.2019 (обновлено: 10:07 27.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Сергей Маковецкий. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Народный артист России Сергей Маковецкий в интервью РИА Новости рассказал, что не пользуется социальными сетями, а аккаунт в Instagram завел по просьбе друзей.
"Я… в соцсетях не состою, не гуляю там. У меня нет Facebook, у меня нет ВКонтакте. Друзья заставили создать Instagram. Но я в них не брожу. Все гуляют (в социальных сетях - корр.), для многих это вторая жизнь, а, может, и главная. Нравится это или не нравится - это атрибуты современности", - сказал артист.
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Он добавил, что иногда соцсети оказываются очень удобными.
"Иногда самому приходится зайти, "Алиса, скажи мне, пожалуйста, вот это и вот это". "Сейчас найду", - она мне отвечает. И находит, если меня что-то интересует… Я тоже пользуюсь, только в них не сижу. Не нахожусь в Зазеркалье, стараюсь все-таки быть в реальной жизни. Есть уши - и ты все слышишь, есть глаза - и ты все видишь, есть душа - и тебе очень многое не нравится. Но стараешься как-то это преодолеть. Выходишь на сцену и думаешь - лучше играть "Дядю Ваню", - заключил он.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Маковецким >>
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КультураСергей МаковецкийРоссия
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