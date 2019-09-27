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РИА Новости

В обществе нет запроса на изменения Конституции, заявил Толстой

09:40 27.09.2019 (обновлено: 11:21 27.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Небольшие изменения в Конституцию РФ необходимы, для их обсуждения должен сформироваться общественный запрос, но пока его нет, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью РИА Новости.
Политик ранее предлагал пересмотреть пункт 4 статьи 15 Конституции, в котором говорится о главенстве международного права над национальным.
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В беседе с РИА Новости он заявил, что для России подобная норма недопустима и обсуждать изменения главного закона страны "нужно в контексте и в случае необходимости других конституционных положений и изменений".
"У нас Конституция 25 лет существует, и пока такого обсуждения нет, нет запроса общества. Если он возникнет, безусловно, этот вопрос стоило бы поднять и стоило бы обсудить, на мой взгляд", - сказал Толстой.
"Но пока этого нет по факту, людей это не волнует. Знаете почему? Их волнует, к примеру, наличие в доме жареной картошки с луком или сметаной и то, чем они завтра детей кормить будут. А вот примат международного права над национальным в Конституции занимает в их сознании 148 место по значимости", - считает вице-спикер Госдумы.
Собеседник агентства при этом подчеркнул, что положения Конституции о правах и свободах граждан незыблемы, их трогать нельзя.
Читайте полный текст интервью с вице-спикером Госдумы Петром Толстым >>
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Петр ТолстойГосдума РФРоссияОбщество
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