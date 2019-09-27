В обществе нет запроса на изменения Конституции, заявил Толстой

"Но пока этого нет по факту, людей это не волнует. Знаете почему? Их волнует, к примеру, наличие в доме жареной картошки с луком или сметаной и то, чем они завтра детей кормить будут. А вот примат международного права над национальным в Конституции занимает в их сознании 148 место по значимости", - считает вице-спикер Госдумы.