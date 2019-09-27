Патриарх Кирилл освятил Софийский собор в Самаре

САМАРА, 27 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в пятницу великое освящение Софийского собора в Самаре.

В проповеди после Божественной литургии он призвал верующих к жертве ради любви к ближним и Богу. "Без жертвы во имя другого человека не может состояться человеческая жизнь. Она наполняет смыслом межличностные отношения", - сказал патриарх.

По его словам, жертва имеет "духовное значение и искупительный смысл". "Всему этому мы научились у Господа, который пришёл в мир сей и умер на кресте ради нас с вами. <...> Мы должны сделать один важный вывод: Бог нас любит, и, если мы хотим, чтобы... наши молитвы были услышаны, мы должны ответить Богу любовью", - добавил предстоятель.

Храм во имя Софии - Премудрости Божией достроен в сентябре 2019 года по проекту архитектора Юрия Харитонова. Это одноглавый храм с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней. Его высота 68,5 метра, а на 30-метровой отметке расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на центр города.

София в переводе с греческого - "мудрость". Она была аристократкой из Милана, жила во II веке нашей эры. Своих дочерей София воспитывала христианками и назвала в честь христианских добродетелей — Пистис, Элпис и Агапэ (греческий вариант Веры, Надежды, Любви). Ее с детьми судили за отказ поклоняться языческим богам. Девочек, которым было 12, 10 и девять лет, пытали и казнили. Последней, вопреки расхожей фразе, казнили не Надежду, а Любовь.

Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава Русской православной церкви встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. На второй день запланированы освящение Софийского собора в Самаре и встреча с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.