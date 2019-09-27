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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл освятил Софийский собор в Самаре

09:37 27.09.2019 (обновлено: 16:42 27.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
САМАРА, 27 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в пятницу великое освящение Софийского собора в Самаре.
В проповеди после Божественной литургии он призвал верующих к жертве ради любви к ближним и Богу. "Без жертвы во имя другого человека не может состояться человеческая жизнь. Она наполняет смыслом межличностные отношения", - сказал патриарх.
По его словам, жертва имеет "духовное значение и искупительный смысл". "Всему этому мы научились у Господа, который пришёл в мир сей и умер на кресте ради нас с вами. <...> Мы должны сделать один важный вывод: Бог нас любит, и, если мы хотим, чтобы... наши молитвы были услышаны, мы должны ответить Богу любовью", - добавил предстоятель.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
26 сентября, 18:13Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл надеется, что его книги будут полезны студентам
Храм во имя Софии - Премудрости Божией достроен в сентябре 2019 года по проекту архитектора Юрия Харитонова. Это одноглавый храм с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней. Его высота 68,5 метра, а на 30-метровой отметке расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на центр города.
София в переводе с греческого - "мудрость". Она была аристократкой из Милана, жила во II веке нашей эры. Своих дочерей София воспитывала христианками и назвала в честь христианских добродетелей — Пистис, Элпис и Агапэ (греческий вариант Веры, Надежды, Любви). Ее с детьми судили за отказ поклоняться языческим богам. Девочек, которым было 12, 10 и девять лет, пытали и казнили. Последней, вопреки расхожей фразе, казнили не Надежду, а Любовь.
Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава Русской православной церкви встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. На второй день запланированы освящение Софийского собора в Самаре и встреча с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
26 сентября, 18:33РИА Новости
Патриарх Кирилл рассказал, какие книги читает в отпуске
Самарская митрополия создана в 2012 году и включает в себя Кинельскую, Отрадненскую, Самарскую, Сызранскую и Тольяттинскую епархию. Последняя вошла в состав митрополии по решению Синода РПЦ в 2019 году. Глава митрополии - митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
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Религия и мировоззрениерелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьСамара
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