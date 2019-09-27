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РИА Новости

В Самарскую область для тушения горящего сухогруза прибыл пожарный корабль

09:31 27.09.2019 (обновлено: 09:48 27.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на сухогрузе на Волге
Пожар на сухогрузе на Волге
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пожарный корабль прибыл для тушения горящего на Волге сухогруза "Волго-Балт-205", передает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что на реке Волга в районе Федоровских лугов горит сухогруз "Волго-Балт-205", груженный железом. По информации МЧС, сухогруз следовал из Санкт-Петербурга в Астрахань и перевозил 300 тонн металлоконструкций.
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"На берегу создан штаб пожаротушения для руководства тушения пожара. Пожарный корабль прибыл", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте тушения пожара создано три боевых участка: на первом организована отправка силами госинспекции по маломерным судам пожарных подразделений с мотопомпами на буксиры. Добавляется, что на 2 и 3 боевом участке работают пять буксиров, с которых пожарные при помощи мотопомп и забора воды подают воду в очаг пожара.
По данным МЧС России, длина горящего сухогруза 113 метров, а ширина - 13 метров.
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