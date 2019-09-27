В Самарскую область для тушения горящего сухогруза прибыл пожарный корабль

Ранее сообщалось, что на реке Волга в районе Федоровских лугов горит сухогруз "Волго-Балт-205", груженный железом. По информации МЧС, сухогруз следовал из Санкт-Петербурга в Астрахань и перевозил 300 тонн металлоконструкций.

Добавляется, что на месте тушения пожара создано три боевых участка: на первом организована отправка силами госинспекции по маломерным судам пожарных подразделений с мотопомпами на буксиры. Добавляется, что на 2 и 3 боевом участке работают пять буксиров, с которых пожарные при помощи мотопомп и забора воды подают воду в очаг пожара.