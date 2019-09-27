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РИА Новости

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

09:29 27.09.2019 (обновлено: 19:57 27.09.2019)
350507
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
В записи, опубликованной в инстаграме, певец отметил, что в его "городском поселке" все самое интересное в жизни людей происходит именно на лоджиях.
Он уточнил, что речь идет как раз о курении и приготовлении шашлыка.
"Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?" — написал музыкант.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
26 сентября, 20:46РИА Новости
Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах
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Обсудить 132
МЧС РФШнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Я вообще не понимаю, как можно было принять такой закон, не посоветовавшись со Шнуровым?
27 сентября, 09:56
Игорь Трофимов
17110820052
А вообще-то не смешно. У меня так обшивка на балконе начала гореть. Хорошо, что дома были. Сосед сверху покурить вышел. Застеклили потом. И не нужно здесь говорить -- "барахла меньше надо держать". У нас на балконе - цветы и диванчик для отдыха. Все беды от таких соседей.
27 сентября, 09:39
ВИВера Иванова
230403194
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