Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.

В записи, опубликованной в инстаграме, певец отметил, что в его "городском поселке" все самое интересное в жизни людей происходит именно на лоджиях.

Он уточнил, что речь идет как раз о курении и приготовлении шашлыка.