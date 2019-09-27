Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
В записи, опубликованной в инстаграме, певец отметил, что в его "городском поселке" все самое интересное в жизни людей происходит именно на лоджиях.
Он уточнил, что речь идет как раз о курении и приготовлении шашлыка.
"Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?" — написал музыкант.
26 сентября, 20:46РИА НовостиОнищенко прокомментировал запрет курения на балконах